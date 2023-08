Börse in Frankfurt Dax leicht erholt nach schwacher Vorwoche Von dpa | 21.08.2023, 09:57 Uhr Dax Foto: picture alliance / dpa up-down up-down

Die Anleger haben am Montag wieder stärker am deutschen Akteinmarkt zugegriffen. Der deutsche Leitindex stieg nach gut einer halben Handelsstunde um 0,43 Prozent auf 15.640,81 Punkte. Er erholte sich damit etwas von seiner Schwäche in der Vorwoche. Der MDax legte knapp um 0,05 Prozent auf 27.167,71 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx kam auf ein Plus von 0,6 Prozent.