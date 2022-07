ARCHIV - Verbraucher achten beim Einkauf verstärkt auch auf Klimaverträglichkeit. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Jan Woitas up-down up-down Studie Klimafreundliches Essen liegt im Trend Von dpa | 11.07.2022, 17:25 Uhr

Klima- und Umweltaspekte haben für viele Menschen in Deutschland einen Einfluss auf die Entscheidung, was auf den Tisch kommt. Zumindest war das noch vor einigen Monaten so, wie der neue „Ernährungsreport“ zeigt. Ändern steigende Lebensmittelpreise alles?