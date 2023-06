Berufstaucher kontrollieren die Spundwände – wie die Wände im Wasserbau genannt werden – in einem Hafen. Symbolfoto: Imago Images/penofoto up-down up-down Geld verdienen unter Wasser Kläranlagen-, Polizei- und Minentaucher: Welches Gehalt bekommen Berufstaucher? Von Corinna Clara Röttker | 16.06.2023, 07:00 Uhr

Taucher gibt es bei der Polizei und Bundeswehr, sie werden auf Bohrinseln oder in Kläranlagen gebraucht. Doch so vielfältig der Job als Berufstaucher auch ist, so unterschiedlich sind die Verdienstmöglichkeiten. Ein Überblick.