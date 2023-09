Friedrich-Ebert-Stiftung Karte zeigt: So steht es um die Zukunftsfähigkeit in Ihrer Region Von Jule Pinno | 09.09.2023, 10:45 Uhr Die Hansestadt Bremen gilt als Region mit Innovationspotenzial. Symbolfoto: picture alliance/dpa | Sina Schuldt up-down up-down

Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland leben in Regionen mit positivem Zukunftspotenzial. Dennoch ist die „Zukunftsfähigkeit“ in Kreisen und Städten ungleich verteilt. Leben Sie in einer zukunftsfähigen Region?