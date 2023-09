Automesse Kanzler Scholz zur offiziellen Eröffnung der IAA erwartet Von dpa | 05.09.2023, 05:04 Uhr Olaf Scholz Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down

Trotz seines Joggingunfalls will der Bundeskanzler heute in München auftreten. Die Autobranche ist gespannt, was er zum Industriestrompreis, zur Sicherheit der Arbeitsplätze und zu China sagt.