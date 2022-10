Terminal Tollerort im Hamburger Hafen Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Hamburg Hafen-Einstieg: China fordert Deutschland zu Offenheit auf Von dpa | 22.10.2022, 10:37 Uhr

Einem chinesischen Unternehmen wurden 35 Prozent Beteiligung an einem Hafenterminal in Hamburg versprochen. Die Regierung zögert. Was bedeutet das für den Hamburger Hafen? China appelliert.