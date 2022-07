ARCHIV - Die hohe Inflation ist auch in Deutschland das beherrschende Thema. Foto: Hendrik Schmidt/dpa FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Preissteigerungen Inflation in Deutschland im Juli bei 7,5 Prozent Von dpa | 28.07.2022, 14:37 Uhr | Update vor 13 Min.

Die Inflation in Deutschland liegt weiter deutlich über der Sieben-Prozent-Marke. Der Preisauftrieb verliert aber den zweiten Monat in Folge etwas an Tempo.