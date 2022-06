ARCHIV - Eine Solaranlage auf einem Eigenheim. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa FOTO: Patrick Pleul Stromerzeugung Immer mehr Solaranlagen auf deutschen Dächern Von dpa | 21.06.2022, 09:15 Uhr

Die Zahl der Photovoltaikanlagen in Deutschland hat in den letzten zwölf Monaten einen ordentlichen Sprung nach oben gemacht. Der Anteil an der Stromerzeugung liegt mittlerweile bei über sechs Prozent.