Verkehr Immer mehr Autos in Deutschland Von dpa | 15.09.2022, 08:51 Uhr

Die Zahl der in Deutschland zugelassenen Autos steigt seit Jahren stetig. Es gibt große regionale Unterschiede - im Saarland ist die Pkw-Dichte fast doppelt so hoch wie in der Bundeshauptstadt.