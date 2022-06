ARCHIV - Die IG Metall will 7 bis 8 Prozent mehr Geld fordern. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Tarife IG Metall will Lohnplus in Korridor von 7 bis 8 Prozent Von dpa | 20.06.2022, 15:57 Uhr

In der Tarifrunde für die Beschäftigten in der deutschen Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall 7 bis 8 Prozent mehr Geld fordern.