Unternehmen Ifo: Banken vergeben Kredite wieder zögerlicher Von dpa | 23.10.2023, 10:48 Uhr | Update vor 1 Std. Geld Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Banken sind zurückhaltender: Deutsche Unternehmen kamen zuletzt schwieriger an Kredite. Nur in einem Bereich geht der Trend in eine andere Richtung.