Reiseverkehr Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Verkehr HUK-Umfrage: Auto zunehmend populär, Bus und Bahn unbeliebt Von dpa | 23.05.2023, 05:51 Uhr

Die Bundesregierung propagiert das Fahren mit Bus und Bahn. Doch in der Bevölkerung scheint sich eine Gegenbewegung zu vollziehen: Das Auto gewinnt sogar an Popularität, vor allem in der jungen Generation.