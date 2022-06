ARCHIV - Eine beleuchtete Tastatur eines Laptops. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild FOTO: Mohssen Assanimoghaddam Cyber-Kriminalität Hass-Äußerungen im Internet: Viele Durchsuchungen in NRW Von dpa | 20.06.2022, 10:43 Uhr

Bei bundesweiten Durchsuchungen wegen Hass-Äußerungen im Internet gibt es am Montag auch Maßnahmen in NRW: Es gebe eine zweistellige Zahl an Razzien und etwa 34 Beschuldigte, sagte ein Sprecher der zuständigen Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) in NRW der Deutschen Presse-Agentur.