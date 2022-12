Smartphone Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa up-down up-down Vorgabe Handyakkus selber tauschen: Neue EU-Regeln für Batterien Von dpa | 09.12.2022, 19:28 Uhr

Die EU will Batterien umweltfreundlicher machen. Deswegen gibt es nun unter anderem eine neue Regelung für Akkus in Smartphones. Bis die allerings in Kraft tritt, soll es Jahre dauern.