Internet Google und Apple fotografieren Straßen für Kartendienste Von dpa | 03.06.2022, 11:54 Uhr

Laut dem Landesdatenschutzbeauftragten in Mecklenburg-Vorpommern sind die IT-Konzerne Apple und Google bis Ende Juni wieder mit Kameraautos auf den Straßen unterwegs. Ziel sei die „Aktualisierung und Neuaufzeichnung von Straßenansichten und Gebäudefronten“ für ihre Kartendienste, teilte der Datenschutzbeauftragte Heinz Müller am Freitag in Schwerin mit.