Deutsche Bahn Foto: Carsten Koall/dpa Mobilität Gewerkschaft: Bahn hat Probleme auch wegen Personalmangels Von dpa | 17.09.2022, 07:50 Uhr

Dass die Bahn so oft zu spät kommt, liegt an vielen Baustellen und immer mehr Verkehr auf den Gleisen. So erklärt es das Management des Konzerns. Von Arbeitnehmerseite kommt eine weitere Erklärung.