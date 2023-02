Martin Burkert Foto: Jörg Carstensen/dpa up-down up-down Verkehr Gewerkschaft: Bahn braucht 45 Milliarden Euro mehr bis 2027 Von dpa | 24.02.2023, 12:09 Uhr

Das Schienennetz ist am Limit, die Infrastruktur marode. Für Bahn-Gewerkschafer Burkert ist klar: Wer die Bahn zum Verkehrsmittel Nummer eins machen will, muss viel Geld in die Hand nehmen.