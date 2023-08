Generation Z Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Umfrage Generation Z und Arbeitsmarkt - Was wollen die Jungen? Von dpa | 02.08.2023, 16:24 Uhr

In einem von Fachkräftemangel und demografischem Wandel geprägten Arbeitsmarkt stehen junge Menschen und Berufsanfänger im Fokus. Was will die junge Generation im Job? Was müssen Firmen bieten?