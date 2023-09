Weniger Bürokratie gefordert Flüchtlinge sollen schneller arbeiten können Von dpa | 30.09.2023, 13:10 Uhr | Update vor 9 Min. Arbeit Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Arbeitskräfte sind in Deutschland in zahlreichen Branchen gesucht, und viele Flüchtlinge wollen arbeiten. Die Wirtschaft will weniger Bürokratie, damit Asylbewerber zügig eine Beschäftigung aufnehmen können.