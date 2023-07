Streik in Italien Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa up-down up-down Luftverkehr Fast tausend Flüge bei Streik in Italien ausgefallen Von dpa | 16.07.2023, 11:21 Uhr

Streik in der Hauptreisezeit: 250.000 Reisende konnten gestern nicht fliegen, weil in ganz Italien im Flugverkehr gestreikt wurde. Ein Verbraucherschutzverband geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus.