Futuristischer Look Faltbare Smartphones von Samsung werden schlanker Von dpa | 26.07.2023, 14:42 Uhr

In den jungen Markt der faltbaren Smartphones kommt Bewegung. Auf einem Event in Berlin hat Samsung neue „Foldables“ vorgestellt - und unterscheidet dabei auch in Modelle für Frauen und für Männer.