Bundesagentur für Arbeit Fachkräfte in jedem sechsten Beruf knapp Von dpa | 02.06.2023, 04:32 Uhr

Ob in der Pflege, IT, Logistik, auf Baustellen oder in der Kinderbetreuung: In vielen Branchen suchen Arbeitgeber händeringend nach qualifiziertem Personal.