EZB-Rat diskutiert aktuelle Marktlage auf Sondersitzung Von dpa | 15.06.2022, 09:55 Uhr

Verkaufswelle an den Anleihenmärkten, Kursverluste bei Aktien - die jüngsten Entwicklungen an den Märkten beunruhigen Europas Währungshüter. In einer Sondersitzung berät der EZB-Rat die Lage.