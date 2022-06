Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, ist zu Gast in Kairo. Foto: Amr Nabil/AP/dpa FOTO: Amr Nabil Agrarwirtschaft EU hilft Ägypten in Lebensmittelkrise Von dpa | 15.06.2022, 14:28 Uhr

Etwa ein Drittel der Bevölkerung lebt in Ägypten in extremer Armut. Die Europäische Union will nun angesichts der überdies drohenden Knappheit von Lebensmitteln dem Land helfen.