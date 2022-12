Mehrwegverpackung Foto: Bernd Weißbrod/dpa up-down up-down Verbraucher Essen to go: Kunden dürfen Mehrwegverpackungen verlangen Von dpa | 29.12.2022, 08:01 Uhr

Die schnelle Mahlzeit in der Mittagspause vom Bistro in einer Einweg- oder Mehrwegverpackung? Das sollen Kunden ab dem 1. Januar selbst entscheiden können. Was heißt das für Verbraucher und Gastrobranche?