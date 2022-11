Importterminal für Flüssigerdgas Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Enrgie Erster Anleger für Flüssigerdgas in Wilhelmshaven fertig Von dpa | 15.11.2022, 11:31 Uhr

In der Energiekrise fehlt es der Bundesregierung bislang an Infrastruktur, um Flüssigerdgas (LNG) aufzunehmen. Inzwischen hat sich die Lage gebessert: Am Dienstag wurde in Wilhelmshaven ein erster Anleger eröffnet.