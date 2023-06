Derzeit sind 80 Prozent der erzeugten Energie von Shell noch abhängig von fossilen Energieträgern. Foto: dpa/Bodo Marks up-down up-down Energiewende und Klimaschutz Shell will in Kernenergie einsteigen – aber nicht zu schnell aus fossilen Energien aussteigen Von Helmut Hetzel | 29.06.2023, 10:00 Uhr

Um die Wasserstoffproduktion mit grünem Strom zu fördern, will Shell in die Kernenergie einsteigen. Auf dem Weg zum nachhaltigen Energie-Konzern bremst sich der Ölkonzern allerdings selbst aus. Und sieht zudem Kunden und Verbraucher in der Verantwortung.