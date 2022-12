Uniper Archivfoto: dpa/Oliver Berg up-down up-down Milliardenhilfen Bund vollzieht Einstieg: Energiekonzern Uniper weitestgehend verstaatlicht Von dpa | 22.12.2022, 12:30 Uhr

99 Prozent – so viele Anteile hält Deutschland nun an dem angeschlagenen Energiekonzern Uniper. Bis 2024 kommen auf den Bund voraussichtlich enorme Kosten zu. Schon am Mittwoch hat Uniper 5,5 Milliarden Euro Staatshilfen erhalten.