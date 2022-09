Inlandstourismus Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Sommer Deutschland-Tourismus im Juli mit Zuwächsen Von dpa | 09.09.2022, 09:07 Uhr

Der Tourismus in Deutschland wurde durch die Maßnahmen in der Corona-Pandemie stark beeinträchtigt. Im Juli wurden nun 56,3 Millionen Übernachtungen registriert - fast so viele wie vor der Krise.