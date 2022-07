Viele Menschen verbringen ihren Urlaub wieder in Deutschland. Foto: Thomas Müller/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Thomas Müller up-down up-down Corona-Pandemie Deutschland-Tourismus erreicht fast Vorkrisen-Niveau Von dpa | 08.07.2022, 10:13 Uhr

Nach den Corona-Lockdowns in den vergangenen zwei Jahren steigt die Zahl der Urlauber in Deutschland wieder deutlich an. Doch die Gäste aus dem Ausland lassen noch auf sich warten.