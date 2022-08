ARCHIV - Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa FOTO: Fredrik von Erichsen up-down up-down Börse in Frankfurt Dax stabil vor US-Arbeitsmarktbericht Von dpa | 05.08.2022, 09:33 Uhr | Update vor 5 Min.

Nach einer bislang recht erfreulichen Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt hat der Leitindex Dax am Freitag im frühen Handel nochmals leicht zugelegt. Er lag im frühen Handel mit 0,15 Prozent im Plus bei 13.682 Punkten. Für die erste Augustwoche zeichnete sich damit ein Gewinn von eineinhalb Prozent ab. Bis zur Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für den Monat Juli am frühen Nachmittag könnten sich die Investoren noch bedeckt halten.