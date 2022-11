Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax geht die Luft aus - US-Wahlen im Blick Von dpa | 08.11.2022, 09:54 Uhr

In etwas höheren Gefilden ist dem Dax am Dienstag die Luft erst einmal ausgegangen. Im frühen Handel notierte der deutsche Leitindex nur knapp über Vortagesschluss mit plus 0,08 Prozent auf 13.543,80 Punkte. Die Blicke sind auf die Zwischenwahlen in den USA gerichtet, die über den künftigen Spielraum von US-Präsident Joe Biden entscheiden dürften.