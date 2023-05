Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax über 16.000 Punkten Von dpa | 18.05.2023, 10:18 Uhr

Nach rund zwei Wochen der Starre ist dem Dax am Donnerstag der Sprung über die Marke von 16.000 Punkten gelungen. Dabei zog der deutsche Leitindex gleich am Morgen auf ein Hoch seit Anfang 2022, auf diesem Niveau stand er zuletzt mit 1,26 Prozent im Plus bei 16.152,11 Zählern.