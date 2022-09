Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax stoppt Kursrutsch vor US-Jobbericht Von dpa | 02.09.2022, 09:37 Uhr

Kurz vor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht hat sich der Dax am Freitag leicht erholt. Am Vortag war er sehr schwach in den traditionell schwierigen Börsenmonat September gestartet, nun ging es gegen Ende der ersten Handelsstunde um 1,11 Prozent auf 12.770,99 Punkte nach oben. Damit wird der Abstand zum Jahrestief von 12.391 Punkten wieder etwas größer.