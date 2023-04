Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax steigt sechsten Tag in Folge - Rekordhoch im Blick Von dpa | 17.04.2023, 09:25 Uhr

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben trotz der jüngsten Börsenrally zuversichtlich. Der Dax kletterte am Montag im frühen Handel auf ein Zwischenhoch seit Januar 2022. Nach einem kurzen Sprung über die Hürde von 15.900 Punkten bröckelten die Gewinne jedoch etwas ab. Zuletzt stand ein Plus von 0,42 Prozent auf 15.873,08 Punkte zu Buche. Chartanalyst Christoph Geyer sieht bereits das Rekordhoch aus dem Jahr 2021 wieder in Reichweite, auch wenn es mit 16.290 Punkten ein gutes Stück entfernt ist.