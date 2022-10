Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax steigt in Richtung 13 000 Punkte Von dpa | 25.10.2022, 09:48 Uhr

Der Dax hat sich nach einem starken Montag stabil gezeigt. Die Gewinne zum Handelsauftakt am Dienstag, die den deutschen Leitindex wieder nahe an die Hürde von 13.000 Punkten brachten, bröckelten allerdings zum Teil wieder ab. Im frühen Handel stieg der Dax zuletzt um 0,20 Prozent auf 12.957,85 Punkte und pendelt nun wieder um die 90-Tage-Linie, die bei charttechnisch orientierten Anlegern als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Die 50-Tage-Linie, die am Vortag überwunden wurde und ebenfalls ein Signalgeber für den mittelfristigen Trend ist, hielt.