Dax Foto: picture alliance / dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax startet mit Plus Von dpa | 12.09.2022, 09:27 Uhr

Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag dank positiver Vorgaben aus den USA und Asien an seinen starken Wochenausklang angeknüpft. Der Dax zog kurz nach dem Handelsstart um 0,73 Prozent auf 13.184,06 Zähler an. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 1,00 Prozent auf 25.958,63 Punkte, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,45 Prozent auf 3586,23 Punkte stieg.