Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax im Minus - Anleger vorsichtig vor US-Arbeitsmarktdaten Von dpa | 06.01.2023, 09:26 Uhr

Am deutschen Aktienmarkt sorgt der am Freitagnachmittag erwartete US-Arbeitsmarktbericht für Nervosität. Nach einem freundlichen Handelsauftakt drehte der Dax rasch in die Verlustzone. Die in dieser Woche bereits veröffentlichten, allesamt positiven Daten zum Arbeitsmarkt in der weltweit größten Volkswirtschaft erhöhen laut Steffen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, die Bedeutung des anstehenden Berichts.