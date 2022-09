Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax startet mit Gewinnen Von dpa | 20.09.2022, 09:22 Uhr

Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstagmorgen die Stabilisierung der Kurse fortgesetzt. Der deutsche Leitindex Dax legte im frühen Handel um gut ein Prozent auf 12.934,42 Punkte zu und knüpfte damit an die moderaten Gewinne vom Wochenauftakt an. Die Vorgaben aus dem späten Handel an der Wall Street am Vortag und von den Börsen Asiens stützten den Markt.