Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax stabil vor Zinsentscheid in USA Von dpa | 03.05.2023, 09:23 Uhr

Nach den Verlusten am Vortag haben die Anleger im Dax am Mittwoch vorsichtig zugegriffen. Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Minuten des Xetra-Handels 0,17 Prozent auf 15.752,91 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel fiel hingegen um 0,42 Prozent auf 27.339,25 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,4 Prozent zu.