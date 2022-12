Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax sinkt von hohem Niveau aus Von dpa | 07.12.2022, 09:51 Uhr

Der Dax ist am Mittwoch von seinem hohen Kursniveau aus weiter gesunken. Angesichts schwacher Kursentwicklungen an den Börsen in Übersee verlor der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten 0,16 Prozent auf 14.320,83 Punkte. Damit steuert er auf den dritten Verlusttag in Folge zu, nachdem er am Freitag bei 14.584 Punkte noch den höchsten Stand seit Juni erreicht hatte.