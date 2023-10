Börse in Frankfurt Dax rutscht auf Siebenmonatstief Von dpa | 20.10.2023, 09:19 Uhr | Update vor 1 Std. Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down

Der Dax ist am Freitag klar unter die Marke von 15.000 Punkten abgerutscht. In der ersten Handelsstunde büßte der deutsche Leitindex 1,06 Prozent auf 14.886,18 Punkte ein und markierte den tiefsten Stand seit knapp sieben Monaten. Er folgte damit den schwachen Vorgaben aus Übersee - auf Wochensicht zeichnet sich ein Verlust von zwei Prozent ab. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Freitagvormittag 1,32 Prozent auf 24.115,28 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein Prozent bergab.