Börse in Frankfurt Starke Quartalsberichte stützen Dax Von dpa | 09.02.2023, 09:59 Uhr

Der Dax hat am Donnerstag seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Zahlreiche starke Quartalsberichte samt angehobener Jahresziele stützten. Zudem fielen die Inflationsdaten für Deutschland im Januar etwas besser aus als erwartet, auch wenn der Preisauftrieb nach wie vor sehr hoch ist. Der deutsche Leitindex stieg am Morgen um 1,26 Prozent auf 15.605,51 Punkte und übersprang so auch sein Jahreshoch vom Donnerstag.