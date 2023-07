Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax pausiert - warten auf US-Bankberichte Von dpa | 14.07.2023, 09:14 Uhr

Nach einer fünftägigen Rally des Dax und dem Anstieg über 16.000 Punkte hat der Leitindex am Freitag zunächst innegehalten. Zumal am Mittag mit JPMorgan, der Citigroup und Wells Fargo drei US-Großbanken inoffiziell die Saison der Quartalsberichte in den USA einläuten. Der Dax lag im frühen Handel kaum bewegt bei 16.131 Zählern.