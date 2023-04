Dax Foto: picture alliance / dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax nimmt wieder Kurs auf 16.000 Punkte Von dpa | 28.04.2023, 09:30 Uhr

Die Stärke im New Yorker Aktienhandel hat am Freitag auch die Kurse in Deutschland vorangetrieben. Der Dax stieg in den ersten Minuten nach der Xetra-Eröffnung bis auf 15.919 Punkte, zuletzt gewann er 0,52 Prozent beim Stand von 15.883,33 Punkten. Auf Wochensicht hat der Dax damit seine Verluste aufgeholt. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gewann im frühen Handel ebenfalls 0,52 Prozent auf 27.751,15 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,2 Prozent höher.