Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax mit freundlichem Wochenauftakt Von dpa | 17.10.2022, 09:29 Uhr

Trotz wieder zunehmender Inflationssorgen in den USA hat sich der deutsche Aktienmarkt zum Wochenstart zunächst gut behauptet. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,5 Prozent auf 12.495 Punkte. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Montagmorgen 0,4 Prozent auf 22.425 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,5 Prozent nach oben.