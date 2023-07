Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax gibt auf hohem Niveau leicht nach Von dpa | 28.07.2023, 09:55 Uhr

Nach der Vortagesrally am deutschen Aktienmarkt haben Anleger am Freitag im moderaten Umfang Gewinne mitgenommen. Tags zuvor war es dem Dax erstmals wieder seit Mitte Juni gelungen, die Hürde von 16.400 Punkte zu überwinden. Sein Rekordhoch verfehlte er nur knapp. Die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA und der Eurozone hatte die Börsen in ganz Europa befeuert.