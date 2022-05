Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Dax verliert nach Gewinnserie wieder an Boden Von dpa | 31.05.2022, 09:23 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach vier Gewinntagen haben die Anleger am Dienstag bei deutschen Aktien wieder auf die Bremse getreten. Steigende Ölpreise und die rekordhohe Preissteigerung in der Eurozone erinnerten die Anleger an die alten Inflationssorgen.