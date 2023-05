Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax etwas höher Von dpa | 17.05.2023, 09:28 Uhr

Die Unsicherheiten angesichts des drohenden Zahlungsausfalls der USA lassen auch am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt nicht viel Bewegung zu. Im frühen Handel stieg der Dax um 0,19 Prozent auf 15.927,50 Punkte. Seit knapp zwei Wochen kommt das Leitbarometer in Sichtweite des Jahreshochs von 16.011 Punkten kaum vom Fleck.