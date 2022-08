ARCHIV - Der Verlauf des Dax wird kurz nach Handelsstart auf der Anzeigetafel in der Frankfurter Börse angezeigt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Börse in Frankfurt Dax durch solide US-Wirtschaftsdaten angetrieben Von dpa | 04.08.2022, 10:00 Uhr

Die Mitte Juli begonnene Erholung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Unterstützung erhielten die Kurse aus den USA, wo Konjunkturdaten die Erwartungen von Experten übertroffen hatten. Vor allem an der Technologiebörse Nasdaq hatten die Notierungen daraufhin kräftig zugelegt. Der Leitindex Dax stieg im frühen Xetra-Handel um 0,78 Prozent auf 13.693,44 Punkte.